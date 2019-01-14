РИАМО - 14 янв. К 2021 году в новой Москве планируют построить электродепо «Столбово» для обеспечения технического обслуживания и ремонта поездов Сокольнической линии столичного метро, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Уже в этом году планируется начать возведение нового электродепо для поездов Сокольнической ветки метро в районе Столбово. Сдать в эксплуатацию новый объект предполагается в 2021 году», – отметил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, электродепо необходимо для ремонта и ночного отстоя поездов «красной» линии.

«Растущая протяженность сети метро требует и дополнительных депо для обслуживания поездов. Именно поэтому в последние годы работа по возведению депо была активизирована. Всего за восемь лет в Москве введено восемь депо, которые обеспечили городу свыше 7 тысяч новых рабочих мест», – пояснил Хуснуллин.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск нового участка Сокольнической линии метро «Саларьево» – «Коммунарка». Через несколько месяцев будет завершена прокладка инженерных коммуникаций. В мае участок будет запущен для пассажиров. Кроме того, принято решение о продлении Сокольнической линии метро в ТиНАО еще на 2,6 километра. На этом участке появится дополнительная станция – «Потапово».

После открытия участка «Саларьево» – «Коммунарка» снизится нагрузка на действующие станции метро «Саларьево» (минус 14%), «Теплый стан» (минус 17%), «Рассказовка» (минус 17%), «Бунинская аллея» (минус 19%). Ожидается также снижение нагрузки в пиковые часы на Калужском шоссе на 8%, Киевском шоссе – на 7% и на юго-западном участке МКАД – на 9%.

Ежедневные поездки по городу для жителей новой Москвы сократятся до 1 часа в день.