РИАМО - 14 янв. В 2019 году начнется возведение общеобразовательной школы в микрорайоне Жегалово города Щелково, выдано разрешение на строительство данного объекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В учебном заведении предусмотрено три ступени обучения: младшая школа (1-4 классы), средняя школа (5-9 классы), старшая школа (10-11 классы). Школа примет первых учеников в 2020 году», – сообщил министр строительного комплекса Руслан Тагиев.

Проектом предусмотрено строительство четырехэтажного здания школы, в котором разместятся учебные классы, лаборатории, мастерские, столовая, спортивный и актовый залы, библиотека с медиатекой, медпункт, административные и вспомогательные помещения. Общая площадь объекта составит свыше 16,2 тысячи квадратных метров.

Здание школы будет приспособлено для комфортного пребывания детей с ограниченными физическими возможностями. На прилегающей территории будут созданы условия для занятия спортом: футбольное поле, беговые дорожки, площадка для игры в волейбол, баскетбол, организованы зоны для отдыха, выделены учебно-опытная и хозяйственная территории.

Строительство школ на территории Московской области осуществляется в рамках реализации госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на период 2019–2024 год.

Согласно программе, в городском округе Щелково планируется строительство (реконструкция) шести общеобразовательных школ за счет средств областного и муниципального бюджетов.