РИАМО - 14 янв. На юге столицы на Дорожной улице задержан 30-летний мужчина, подозреваемый в покушении на сбыт наркотических средств и психотропных веществ, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий был задержан 30-летний житель столицы.

«В ходе личного досмотра злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли вещество неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию, данные вещества являются наркотическим средством марихуана, общей массой более 20 граммов и психотропным веществом амфетамин, общей массой свыше 190 граммов», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 30 и статье 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ). Подозреваемого заключили под стражу.