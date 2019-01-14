РИАМО - 14 янв. В 2018 году на Московской железной дороге произошло 40 столкновений автомобилей с поездами, что на десять происшествий больше, чем в 2017 году, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

К дорожно-транспортным происшествиям привели две причины – нарушение автомобилистами правил дорожного движения при пересечении железной дороги и технически неисправные автотранспортные средства.

«В результате ДТП пострадали 45 человек, из которых 15 – погибли. Все пострадавшие – водители и пассажиры автомобильного транспорта. Наибольшее количество ДТП произошло в Москве и Московской области (16 случаев), а также в Курской и Смоленской областях (по пять происшествий)», – отмечается в сообщении.

С начала 2019 года по вине автомобилистов зарегистрировано уже три ДТП, в которых пострадали два человека.

Для обеспечения безопасности и снижения количества ДТП в 2018 году железнодорожники на 11 переездах провели капитальный ремонт, на 13 – замену и укладку резинокордового настила, на 191 – текущий ремонт проезжей части.

В рамках заключенных между Москвой, Московской областью и ОАО «РЖД» соглашений на территории столицы и Подмосковья в 2018 году открыли шесть автомобильных путепроводов. В соответствии с законодательством по согласованию с региональными администрациями рядом с введенными в эксплуатацию многоуровневыми развязками было закрыто шесть переездов.