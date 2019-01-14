РИАМО (БАЛАШИХА) – 14 янв. В подмосковной Балашихе продолжаются поиски 70‑летней женщины, которая 26 декабря 2018 года вышла из дома в микрорайоне Железнодорожный и пропала, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропала 70-летняя Путий Надежда Петровна, микрорайон Железнодорожный, городской округ Балашиха. Двадцать шестого декабря она ушла из дома и не вернулась», – говорится в сообщении.

Рост женщины 170 сантиметров, она плотного телосложения, волосы каштановые короткие, глаза светло-зеленые. Была одета в бордовое пальто, бордовую шапку.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру «112».