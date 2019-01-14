РИАМО - 14 янв. В Москве согласовали заявки на проведение митингов против передачи Японии двух Курильских островов, акции пройдут на Суворовской площади и площади Краснопресненской заставы 20 января, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«Заявки согласовали, будет на двух площадках: митинг на Суворовской площади и на площади у Краснопресненской заставы», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что согласованные акции пройдут 20 января. Численность участников на каждой из площадок составит до 500 человек.

По его словам, заявки были согласованы на проведение митинга против возможной передачи Японии двух Курильских островов.