РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 янв. Школьники подмосковных Люберец до 1 февраля 2019 года смогут подать заявление на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщила начальник управления образованием городского округа Люберцы Виктория Бунтина в своем Instagram-аккаунте.

«Уважаемые жители городского округа Люберцы! Заявление на участие в ЕГЭ до 1 февраля 2019 года включительно можно подать в управлении образованием городского округа Люберцы», – написала Бунтина.

Она добавила, что управление образованием находится по адресу: Октябрьский проспект, дом №209, кабинет №2. Также жители могут задать вопросы, касающиеся ЕГЭ, по телефону горячей линии: 8(495)554-15-48.