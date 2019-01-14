РИАМО - 14 янв. Лицей №34 в Мытищах открыл в понедельник свои двери для учеников, в здании располагается 42 класса, обучение в нем смогут проходить свыше 1 тысячи ребят, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Московской области Ольги Забраловой.

Строительство лицея №34 было предусмотрено государственной программой Московской области «Образование Подмосковья на 2017-2025 годы».

«Новое здание располагает всем необходимым: современными учебными классами, медицинским блоком, помещением групп продленного дня, библиотекой и читальным залом, несколькими спортивными залами и актовым залом. Открытие лицея позволит снизить риск возникновения второй смены в ближайших школах, а также среднюю численность учащихся в классах этих учреждений. Таким образом мы сможем сделать обучение комфортным, а уровень качества образования выше», - сказала Забралова.

В Подмосковье продолжается работа по ликвидации второй смены в школах, только за последние 5 лет в регионе количество детей, обучающихся во вторую смену, сократилось до 6%.