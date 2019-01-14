РИАМО - 14 янв. В Подмосковье в понедельник дали старт региональному конкурсу «Юные герои», мероприятие поддерживают военный комиссариат Московской области и координационный Совет поисковых объединений, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Начало приема конкурсных работ Московского областного конкурса «Юные герои» приурочили ко Дню памяти юного героя антифашиста.

«В течение 2018 года в Московской области было проведено более 4 тысяч акций и мероприятий местными отделениями и порядка 30 – региональных мероприятий. В результате Московская область заняла первое место в Центральном федеральном округе по итогам смотра-конкурса региональных отделений движения «Юнармия» на кубок замминистра обороны РФ – начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил России», – отмечается в материале.

Кроме того, в прошлом году Московское областное отделение «Юнармии» признали лучшим в стране по проведению Юнармейского лета и по численности отрядов, одними из лучших по налаживанию коммуникаций через социальные сети.

«Региональный конкурс «Юные герои», посвященный Дню памяти юного героя антифашиста, и стартовавший сегодня, направлен на формирование у ребят гражданской позиции, чувства любви к Родине и совершенствование военно-патриотического направления деятельности регионального отделения», – уточнила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

В свою очередь начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области Александр Легков пригласил всех учащихся попробовать свои силы в данном мероприятии.

«Мы приглашаем к участию в конкурсе обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и, конечно же, юнармейцев. Работы на конкурс принимаются до 4 февраля 2019 года по электронной почте: region_konkurs@mail.ru», – подчеркнул Легков.

Он добавил, что победители и лауреаты конкурса примут участие в региональной конференции, где состоится церемония награждения.