РИАМО - 14 янв. В начале января в Олимпиадных школах Московского физико-технического института приняли участие более 340 старшеклассников из 65 регионов России, в их числе прошли обучение 27 старшеклассников из Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы центра развития ИТ-образования МФТИ.

С 3 по 13 января под руководством преподавателей ведущих российских и зарубежных вузов школьники из 9-11 классов готовились к олимпиадам по математике, физике, информатике.

«Каждый раз мы стараемся включать инновационные направления в программу обучения на Олимпиадных школах. Так, у нас проводились смены по компьютерной лингвистике, нейронету, анализу данных, а этой зимой впервые появилась смена по техническому зрению. Поэтому даже те, кто приезжает к нам седьмой раз, смогут всегда найти что-то уникальное для изучения», — сказал основатель Олимпиадных школ, проректор по международным программам и технологическому предпринимательству МФТИ Алексей Малеев.

Олимпиадные школы на зимних каникулах были организованы в двенадцатый раз. За год в школах МФТИ прошли обучение более 1 тысячи старшеклассников. Треть участников школ выигрывают на национальных и международных олимпиадах.

«Я уже в третий раз приезжаю, был на Зимней олимпиадной школе и Летней олимпиадной школе в том году. Мне нравится, что есть соревновательный момент, который заставляет меня решать задачи. Здесь я узнал много нового, и возобновилось желание усиленно заниматься математикой», — отметил ученик 10 класса физтех-лицея имени Капицы Дмитрий Тихановский, который обучался по направлению «Математика».

В развлекательную программу зимней смены входили квесты с переодеваниями, видеоконкурсы, катание на коньках, настольные игры, вечера «Что? Где? Когда?», лекции интересных спикеров, среди которых выступал, например, директор ФПМИ МФТИ, доктор физико-математических наук, федеральный профессор математики Андрей Райгородский. Он прочитал лекцию о нескольких задачах современной комбинаторики.

Следующая смена Олимпиадных школ МФТИ запланирована на лето 2019 года.