РИАМО – 14 янв. Глава японского МИД Таро Коно рассказал, что переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ запланированы на 22 января, сообщает Газета.ru.
«Об этом (переговорах – ред.) он заявил во время переговоров со своим коллегой из России Сергеем Лавровым 14 января», – отмечается в сообщении.
Ожидается, что встреча состоится в рамках визита японского премьера в Россию.
По данным издания, ранее в МИД Японии рассказали о предстоящем визите Путина.
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