РИАМО – 14 янв. Глава японского МИД Таро Коно рассказал, что переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ запланированы на 22 января, сообщает Газета.ru.

«Об этом (переговорах – ред.) он заявил во время переговоров со своим коллегой из России Сергеем Лавровым 14 января», – отмечается в сообщении.

Ожидается, что встреча состоится в рамках визита японского премьера в Россию.

По данным издания, ранее в МИД Японии рассказали о предстоящем визите Путина.