РИАМО - 14 янв. Карантин по бешенству животных объявили на территории улицы Летная в подмосковных Мытищах, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания (29 декабря – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучной по бешенству животных улицы Летная города Мытищи городского округа Мытищи», – говорится в тексте документа.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.