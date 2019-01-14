РИАМО - 14 янв. В детской поликлинике в городском округе Истра заработал аппарат экспертного класса для проведения ультразвукового исследования, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Новое оборудование приобретено за счет средств областного бюджета в рамках программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Московской области», – сказал министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.

Он отметил, что благодаря новому оборудованию можно будет провести весь спектр ультразвуковой диагностики у детей начиная с младенческого возраста.

«К примеру, такие обследования как нейросонография и УЗИ внутренних органов», – перечислил министр.

Матвеев дополнил, что это оборудование высокого уровня разрешения со множеством дополнительных функций, которые улучшают качество картинки и, следовательно, улучшают качество обследования. По словам министра, технология позволяет распознать заболевания на самых ранних стадиях.