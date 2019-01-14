РИАМО - 14 янв. В Москве подписано отраслевое трехстороннее соглашение на 2019-2021 годы между правительством города, работодателями стройкомплекса и территориальной организацией профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«В основу трехстороннего соглашения заложен принцип социального партнерства, и его положения направлены на создание необходимых условий деятельности и развития строительной отрасли города, совершенствование трудовых отношений и обеспечение защиты прав работников», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он подчеркнул, что при реализации утвержденных мэром Сергеем Собяниным городских строительных программ, важной составляющей качественного и своевременного их исполнения становится социально-правовая защищенность работников данной отрасли.

От правительства Москвы документ подписал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. От лица территориальной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов и комитета Московской конфедерации промышленников и предпринимателей по градостроительной политике, строительству и промышленности строительных материалов соглашение подписано Валерием Лаптевым и Михаилом Викторовым.

Трехстороннее соглашение устанавливает основы регулирования отношений в сфере труда в строительной отрасли Москвы по таким вопросам как оплата и охрана труда и социально-бытовое обеспечение.