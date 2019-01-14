РИАМО - 14 янв. Бутырский суд столицы принял иск от бабушки сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, родственница просит выписать старшую из девушек из квартиры, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

«В Бутырский суд Москвы поступил иск бабушки сестер Хачатурян, в котором она просит выписать из квартиры старшую – Кристину, иск принят к производству», – сказал собеседник агентства.

По его словам, досудебная подготовка по иску назначена на 21 апреля, она пройдет в закрытом режиме.

Ранее Басманный суд столицы удовлетворил ходатайства следственных органов о продлении меры пресечения в виде запретов определенных действий в отношении обвиняемых Хачатурян – Кристины и Ангелины – до 28 марта 2019 года. До этого аналогичную меру пресечения суд продлил для младшей из сестер – Марии.

Сестер Хачатурян – Марию, Ангелину и Кристину – обвиняют в убийстве собственного отца – 57-летнего Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными колото-резаными ранами в области груди и шеи обнаружили в межквартирном холле подъезда многоквартирного дома на Алтуфьевском шоссе в Москве 27 июля текущего года.

По подозрению в совершении преступления задержаны 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Кристина Хачатурян, которые признали свою вину в ходе допроса. В сентябре по решению суда сестер выпустили из СИЗО, назначив им запрет определенных действий. Всех троих расселили по разным адресам, общаться между собой им запрещено.