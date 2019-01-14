РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 янв. Сотрудники Госжилинспекции Московской области помогли жителям многоквартирного дома в Балашихе вернуть более 800 тысяч рублей, переплаченных за его содержание, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Жители дома №13А на улице Некрасова в Балашихе сообщили в надзорное ведомство, что управляющая компания неправильно производит расчет платы за содержание жилого помещения. В ходе проверки инспекторы выявили завышение платы.

«Управляющей организации «Сервис 24» выдано предписание о проведении перерасчета платы в течение 1,5 месяцев. По истечению этого срока в Госжилинспекцию были представлены документы, подтверждающие исполнение предписания. Сумма возврата составила 803 тысячи 782 рубля», – сказал руководитель Госжилинспекции региона Вадим Соков.

Он добавил, что УК применяла муниципальный тариф на содержание жилого помещения, установленный администрацией городского округа Балашиха. При этом плата за содержание жилого помещения с января 2017 года начислялась по категории многоквартирных домов с двумя и более лифтами и мусоропроводом, хотя на самом деле мусоропроводы в доме не эксплуатировались.

«Их приемочные клапаны оказались заварены, а мусор собирался на придомовой территории», – добавил Соков.