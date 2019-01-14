РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 янв. Коммунальные службы подмосковных Котельников в связи со снегопадом перешли на усиленный режим работы, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава муниципалитета Андрей Булгаков.

«Синоптики обещают снежную неделю, в связи с этим на традиционном совещании с городскими службами дал поручение коммунальщикам перейти на усиленный режим работы. Также поручил оперативно реагировать на жалобы жителей, в том числе в соцсетях», – написал Булгаков.

Он также добавил, что на оперативном совещании обсудил с коллегами текущую работу и долгосрочные планы, такие как создание современных общественных пространств, обустройство центра города, строительство школ.