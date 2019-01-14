РИАМО - 14 янв. На подмосковной станции «Подсолнечная» Ленинградского направления Октябрьской железой дороги начали работы по строительству подземного пешеходного тоннеля для безопасного прохода пассажиров через пути, а также для доступа к платформам пригородных поездов, говорится в сообщении пресс-службы ОАО «РЖД».

В настоящий момент ведутся работы по переносу инженерных сетей и организации строительных площадок. Длина планируемого пешеходного перехода, который пройдет под двумя главными путями, составит 82,3 метра, ширина – 4 метра.

«Подземный тоннель будет оборудован наклонными подъемными платформами и пандусами для маломобильных граждан. Ориентировочная дата окончания строительства – июнь 2020 года», – говорится в сообщении.

По завершении строительства существующий наземный пешеходный переход будет демонтирован.