РИАМО - 14 янв. В подмосковном Ногинске на улице Рабочей загорелся цех, спасатели борются с возгоранием, задействовано 12 единиц техники, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Четырнадцатого января в 14:30 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Богородский, город Ногинск, улица Рабочая, дом 2», – говорится в сообщении.

На месте происходило горение цеха по всей площади 400 квадратных метров. В 14:45 объявлен повышенный ранг пожара №2. В 15:05 отменен повышенный ранг пожара №2.

Для ликвидации последствий пожара привлекли 12 единиц техники, 36 человек, в том числе от МЧС шесть единиц техник, 18 человек.