РИАМО – 14 янв. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия оказывает Белоруссии серьезную финансовую помощь, поэтому такое отношение стоило бы больше ценить, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам Медведева, кредитная поддержка Белоруссии уже превышает 6,5 миллиарда долларов, и это без учета выделения средств на строительство АЭС.

«По сути, мы помогаем (Белоруссии - ред.), вынимая деньги из нашей экономики. Это надо ценить, рассуждая о союзнических отношениях», – сказал глава российского правительства на совещании с вице-премьерами.

Медведев также затронул тему налогового маневра и отметил, что он отразится на некоторых странах, которые являются соседями России.

Глава Кабмина подчеркнул, что Россия никогда не обещала другим государствам, что будет компенсировать недополученные, в том числе из-за налогового маневра, доходы

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отказ Москвы компенсировать Минску налоговый маневр в нефтяной отрасли может привести к тому, что Россия потеряет союзника.