РИАМО - 14 янв. В Московской области задержали 39 человек по факту незаконной рубки елей к Новому году, лесными инспекторами составлено 18 протоколов об административном правонарушении, сообщил РИАМО председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Иван Советников.

Комитет лесного хозяйства Московской области подвел итоги операции «Елочка», которая ежегодно проводится накануне Нового года. Ее целью является пресечение незаконных рубок хвойных насаждений, в первую очередь молодых елей и сосен на землях лесного фонда.

«За время проведения операции было задержано 39 человек по факту незаконной рубки новогодних елей, лесными инспекторами составлено 18 протоколов об административном правонарушении, возбуждено 15 уголовных дел по статье 260 Уголовного кодекса Российской Федерации, еще по шести фактам граждане вызваны на составление протокола», - сказал Советников.

Как отметил представитель пресс-службы комитета, за время проведения операции «Елочка» работники лесничеств Московской области провели совместно с сотрудниками правоохранительных органов 370 мероприятий, а с представителями общественности - 384 мероприятия.

«Благодаря широкой информационной кампании о незаконности рубки новогодних елей, слаженной совместной работе с коллегами в 2018 году наблюдается уменьшение количества фактов единичных рубок елей. Так, в 2017 году было возбуждено всего три уголовных дела, хотя количество задержанных по факту незаконной рубки новогодних елей в 2017 году было чуть больше – 43 - по сравнению с 2018 годом», - добавил собеседник агентства.

Он также напомнил, что незнание закона не освобождает от ответственности. Действующее законодательство предусматривает серьезное наказание за незаконную рубку елей, которое в разы превышает стоимость купленного дерева на елочном базаре.