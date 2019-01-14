РИАМО - 14 янв. В Лотошинском районе Подмосковья следователи устанавливают обстоятельства смерти ребенка в результате падения на него шкафа, в ходе проверки изъяты медицинские документы, назначена судебная медицинская экспертиза, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«Двенадцатого января 2019 года в правоохранительные органы Лотошинского района поступила информация о смерти в ГБУЗ Московской области «Лотошинская ЦРБ» 2-летней девочки, которая поступила с диагнозом: «Закрытая черепно-мозговая травма, кома II степени». По данному факту в следственным отделом по Волоколамску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 11 января девочка вместе со своими родителями находилась по месту их работы в Лотошине в комнате для отдыха, где под наблюдением своей матери играла с малолетним братом. В процессе игры на девочку упал платяной шкаф. Девочка получила повреждения и была доставлена в больницу. Несмотря на усилия врачей, ребенок скончался.

«В ходе доследственной проверки проведен осмотр места происшествия, получены объяснения от родителей ребенка, а также лиц, находившихся в указанное время на предприятии. Изъяты медицинские документы, назначена судебная медицинская экспертиза», — добавляется в сообщении.

Сейчас проводится комплекс доследственных мероприятий, направленных на установление объективной картины произошедшего.

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