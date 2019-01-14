РИАМО - 14 янв. Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Окружная» Московского центрального кольца оснастят тепловыми нагревателями с инфракрасным излучением и системой климат-контроля, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Ведомство согласовало проектную документацию для объекта: «Разработка проекта оснащения помещений транспортно-пересадочных узлов Московского центрального кольца тепловыми нагревателями с инфракрасным излучением и системой климат-контроля» по адресу: ТПУ-23 «Окружная», районы Бескудниковский, Тимирязевский, Северный административный округ Москвы.

«Ежегодно в столице обновляются технические системы на транспортных объектах для того, чтобы сделать поездки москвичей и гостей столицы на общественном транспорте еще комфортнее. Так, в скором времени помещения ТПУ «Окружная» оборудуют нагревателями с инфракрасным излучением и системой климат-контроля, что серьезно повысит удобство москвичей в осенне-зимний период», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В рамках ремонтных работ предусматривается оборудование ТПУ «Окружная» тепловыми нагревателями с инфракрасным излучением, обеспечивающими контроль температуры поверхности пола, автоматическое управление инфракрасными обогревателями по температуре поверхности пола, а также сигнализацию о возникновении рабочих и аварийных состояний системы инфракрасных обогревателей и дистанционное включение и отключение системы.

Транспортно-пересадочный узел «Окружная» станет одним из крупнейших проектов программы интеграции радиальных направлений железной дороги с МЦК. Пассажиропоток на ТПУ в перспективе составит до 140 тысяч человек в сутки.

ТПУ обеспечит комфортную пересадку пассажиров между метро, МЦК и Савеловским направлением Московской железной дороги. Таким образом решится вопрос транспортной доступности для жителей районов Северный, Алтуфьевский, Бескудниковский, Отрадное, Лианозово, Западное и Восточное Дегунино.