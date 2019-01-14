Опасная «ватрушка»: как выбрать и как кататься на тюбинге

Конструкция
Ватрушки – не такой безобидный зимний аттракцион, как кажется. При катании на тюбинге можно не только получить травмы, но и попрощаться с жизнью. Как правильно выбрать снаряд и не пострадать при спуске, узнала корреспондент РИАМО.
Этот популярный спортивный снаряд имеет несколько названий: тюбинг, надувные санки, или просто «ватрушка». Он предназначен для катания в основном по снегу и воде. В России зимой особенно популярно катание на тюбинге – как с ледяных и снежных горок, так и по ровной поверхности.
В основе «ватрушки» – автомобильная камера, накачанная воздухом. Сверху она покрыта особым прочным материалом, который улучшает скольжение и защищает внутреннюю часть от повреждений. К тому же, у «ватрушки» есть ручки и кольцо, за которое крепится трос. Верхняя часть тюбинга обычно шероховатая, для сцепления с одеждой катающегося.
Опасно покупать китайские варианты – камеры внутри них не предназначены для суровых морозов и могут взорваться прямо под катающимся, что чревато травмами.
Материалы
Долговечность и безопасность «ватрушки» определяется качеством материалов и их сборки. Тюбинги полностью из ПВХ несколько дороже, чем те, что изготовлены из ПВХ и ткани.
Лучше всего, если чехол «ватрушки» сделан из армированного поливинилхлорида (ПВХ, PVC) плотностью не ниже 900 г/м2. Плотность верха делают меньше для уменьшения веса снаряда – 600 г/м2, и это нормально. ПВХ очень прочен, может быть окрашен в разнообразные цвета и выдержит встречу с небольшими камешками или сучками на пути, в отличие, например, от нейлона или полиэстера, ведь это – тентовый материал, которым покрывают, например, автофуры.
Не стоит выбирать «ватрушки», чехол которых даже частично сделан из ткани: она будет намокать от снега и быстро протрется. При этом надувные санки с пластиковым дном подходят только для ледяных горок.
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Ручки, кольцо и трос
Ручки – по факту, единственный элемент управления тюбингом. За них человек держится при катании. Они должны быть прочными, желательно из того же ПВХ, вклеенными в основание. Ручки могут быть также дополнительно армированы, пришиты к стропе и т. п. Главное – чтобы они не были просто пришиты к корпусу – такое крепление недолговечно.
Кольцо для троса также должно быть прочно прикреплено к корпусу, а место крепления – дополнительно усилено. Оптимальная длина троса – от 1,5 метров. хорошо, если он снабжен каучуковым кольцом, за которое можно браться при переноске. Закрепив трос вокруг по периметру, можно предотвратить лишнее вращение «ватрушки», когда вы ее перевозите.
Как протестировать
Несмотря на кажущуюся простоту, не стоит покупать «ватрушку» через Интернет. Лучше всего пойти в магазин и лично опробовать «ватрушку», записать название модели, а затем при желании заказать онлайн.
И взрослым, и особенно детям необходимо посидеть на надувных санках, подержаться за ручки, оценить качество и удобство конструкции. Катающемуся должно быть удобно сидеть, он не должен проваливаться, а ручки должны быть расположены так, чтобы при захвате не приходилось выворачивать руки.
Учитывайте, что при катании ноги должны быть выпрямлены и не касаться земли.
Управляемость
Тюбинг – низкоуправляемый спортивный снаряд, который может развивать большую скорость и вращаться во время движения по трассе.
Если вы – начинающий «ватрушечник», стоит обратить внимание на слегка овальные тюбинги – их управляемость выше.
Размеры
«Ватрушки» подбирают по росту – от этого параметра зависит диаметр надувных санок (указывается в сдутом состоянии).
Размеры тюбингов бывают следующие:
маленький (S) – на рост до 110 см, диаметр 80 – 85 см;
средний (M) – на рост до 140 см, диаметр 90 – 100 см;
большой (L) – на рост до 170 см, диаметр 105 – 115 см;
на рост до 200 см, диаметр 120 – 125 см (отдельно не обозначается).
Для детей бывают размеры тюбингов меньше вышеуказанных.
Помимо роста, важно учитывать вес катающегося, обычно ватрушки выдерживают от 80 до 150 кг.
Такжебывают специальные двойные и тройные тюбинги, основной их недостаток – большой вес (порядка 6 кг и более). Они оснащены соответствующим количеством ручек.
Катание детей
Ребенку младше 12 лет для катания на «ватрушке» необходимо приобрести шлем.
Дети должны кататься на тюбингах под присмотром взрослых.
Можно кататься с ребенком не старше 6 лет на одном тюбинге, но только если совокупный вес взрослого и ребенка не превышает тот, что способны вынести санки.
Правила безопасности
В результате катания можно получить серьезные травмы, в том числе смертельные.
Чтобы этого избежать, необходимо соблюдать технику безопасности.
- Ответственно отнеситесь к выбору надувных санок, они должны соответствовать росту и весу катающегося, быть сделаны из прочных материалов. Избегайте дешевых китайских ватрушек, резко пахнущих клеем.Перед катанием проверьте, нет ли на «ватрушке» повреждений, не отрываются ли ручки и т. п.
- По возможности убедитесь, что трасса качественно расчищена, на пути нет сучков, камней, бугров, песка. Это особенно касается катания с естественных горок, например, в парках.
- Осмотрите окончание трассы – там должно быть достаточно места для торможения, не должно быть кустов или деревьев, а также людей.
- Уклон спуска не должен превышать 20 градусов. Новичкам и детям лучше избегать трамплинов (которые бывают на специально оборудованных горнолыжных трассах).
- Не начинайте спуск, если на трассе или в зоне торможения кто-то есть.
- Не катайтесь на тюбинге в местах, где люди катаются на обычных санках, лыжах, снегокатах и т.п.
- Не перегружайте «ватрушку» по весу, иначе она может лопнуть.
- Кататься на тюбинге можно только сидя. Нельзя вставать или прыгать, сидеть по-турецки.
- Нельзя садиться на тюбинг с разбега или выпрыгивать из него во время движения.
- Не пользуйтесь мобильным телефоном во время катания, не ешьте и не пейте.
- Запрещено кататься на тюбингах в алкогольном и наркотическом опьянении.
- Не связывайте несколько тюбингов вместе при катании компанией. Вес подобной конструкции велик, управляемость низкая, и при потере управления можно получить серьезные травмы от сильного удара.
- Нельзя тормозить руками и ногами, делать резкие движения – это чревато переломами.
- В конце трассы надо дождаться полной остановки «ватрушки», после этого встать и немедленно покинуть зону торможения вместе со снарядом.
- Особенно опасно прицеплять трос «ватрушки» к автомобилю и кататься таким образом. Если вы все-таки решили рискнуть, тщательно осмотрите местность на наличие ям, выбоин, острых камней, сучков под снегом и пр. Не развивайте скорость выше 30 км/ч и не берите с собой детей. Если трос оборвется, то «ватрушка» может полететь в любую сторону, врезаться в дерево или попасть под колеса машины.
- Нельзя кататься с обледеневших склонов (если у вас не специальная «ватрушка», предназначенная для этого).
Можно ли использовать «ватрушку» на воде
ПВХ-покрытие обычного зимнего тюбинга тяжелеет от воды, крепление для троса не выдерживает нагрузок, места для катающегося мало, поэтому при катании на воде легко вылететь из снаряда. К тому же, зимний тюбинг может поцарапать кожу, т.к. предназначен для катания в одежде.
Не стоит кататься на зимних «ватрушках» летом, прикрепляя их к водным мотоциклам и другим видам водного транспорта.
Похожая конструкция используется для катания на воде, когда «ватрушку» или баллон буксирует катер или моторная лодка. Однако водный баллон отличается от зимнего тюбинга. Внутри него предусмотрен второй контур, есть приспособление для слива воды, внешняя часть делается из менее грубых материалов, отличается место и прочность крепления троса.
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