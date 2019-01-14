Опасная «ватрушка»: как выбрать и как кататься на тюбинге

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Ватрушки – не такой безобидный зимний аттракцион, как кажется. При катании на тюбинге можно не только получить травмы, но и попрощаться с жизнью. Как правильно выбрать снаряд и не пострадать при спуске, узнала корреспондент РИАМО.

Этот популярный спортивный снаряд имеет несколько названий: тюбинг, надувные санки, или просто «ватрушка». Он предназначен для катания в основном по снегу и воде. В России зимой особенно популярно катание на тюбинге – как с ледяных и снежных горок, так и по ровной поверхности.

В основе «ватрушки» – автомобильная камера, накачанная воздухом. Сверху она покрыта особым прочным материалом, который улучшает скольжение и защищает внутреннюю часть от повреждений. К тому же, у «ватрушки» есть ручки и кольцо, за которое крепится трос. Верхняя часть тюбинга обычно шероховатая, для сцепления с одеждой катающегося.

Опасно покупать китайские варианты – камеры внутри них не предназначены для суровых морозов и могут взорваться прямо под катающимся, что чревато травмами.

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