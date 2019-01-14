РИАМО – 14 янв. Президент России Владимир Путин направил телеграмму Николу Пашиняну с поздравлениями по случаю его назначения на пост премьер-министра Армении, сообщает Газета.ru.

Текст телеграммы опубликовали на официальном сайте Кремля.

«Рассчитываю, что конструктивная совместная работа и диалог будут способствовать продвижению интеграционных процессов на евразийском пространстве и дальнейшему укреплению союзнического взаимодействия», – подчеркнул президент России.

Путин, в частности, отметил, что отношения между РФ и Арменией основываются на добрых традициях взаимного уважения и дружбы.

При этом российский лидер добавил, что стороны накопили большой опыт плодотворного сотрудничества в различных областях.

Никола Пашиняна на пост премьер-министра назначил армянский президент Армен Саркисян. До этого Пашинян был исполняющим обязанности главы кабмина.