РИАМО – 14 янв. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи со своим японским коллегой Таро Коно отметил, что вопрос суверенитета России над Курильскими островами не обсуждается, Лавров также назвал заявление о возможности перехода островов под суверенитет Японии неприемлемым, сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.

По поручению президента РФ Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ состоялась встреча Лаврова и Коно. Встреча должна ускорить переговоры о мирном договоре на основе декларации 1956 года.

«Глава МИД РФ <…> отметил, что у РФ и Японии сохраняются значительные разногласия по договору. Лавров подчеркнул, что Москва не может рассчитывать на дальнейшее обсуждение без признания Японией итогов Второй мировой войны», — говорится в сообщении.

Лавров добавил, что заявление премьера Японии о «возможности перехода островов» под суверенитет Японии является неприемлемым, а слова о поддержке со стороны США в вопросе мирного договора — возмутительными.

Глава российского МИД отметил, что подготовка мирного договора требует эффективного диалога. Лавров подчеркнул, что у России есть «готовность и терпение» для того, чтобы достичь взаимовыгодных договоренностей между РФ и Японией.

Проблема Курильских островов долгие годы является одной из самых острых в отношении двух стран. После Второй мировой войны все Курильские острова вошли в состав СССР, однако с тех пор Япония пытается оспорить принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Территориальные претензии Японии являются причиной того, что между странами до сих пор не заключен мирный договор.