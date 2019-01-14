РИАМО - 14 янв. Верующим на Крещение перед проведением купаний в проруби следует перекусить и провести легкую разминку, не подготовленным к обряду людям не следует находиться в воде больше одной минуты, сообщил журналистам начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Сергей Ежов.

«Рекомендуется, чтобы люди, принимающие крещенские купания, по крайней мере где-то за час (до окунания - ред.) немножко перекусили. Категорически запрещается употребление спиртных напитков, поскольку алкоголь нарушает естественную терморегуляцию организма и могут от этого возникнуть всяческие последствия. И перед заходом в воду желательно легкую разминку провести», - сказал Ежов.

Он также добавил, что не подготовленным к обряду людям не следует находиться в воде больше одной минуты.

В ночь с 18 на 19 января православные люди традиционно отметят Крещение Господне – один из крупнейших праздников православной церкви. Считается, что освященная на Крещение вода обладает целебными свойствами. Многие люди в этот день не только набирают воду в бутылки, но идут на водоемы, реки, чтобы стать свидетелями освящения воды и искупаться в проруби.

Для обряда купания в Москве подготовили 60 мест, будут оборудованы 63 проруби. За безопасностью в период крещенских купаний в столице будут следить около 2,4 тысячи человек, также задействуют 21 спасательное судно и 163 единицы автотранспорта и спецтехники.