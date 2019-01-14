РИАМО – 14 янв. Данные опроса ВЦИОМ свидетельствуют, что расходы россиян на празднование Нового года впервые за долгое время сократились, сообщает Газета.ru.

«Сумма средних расходов на празднование 2019 года составила 13870 рублей по сравнению с 14195 рублями в прошлом году. Это произошло впервые с 2006 года, когда стали проводиться данные исследования», – отмечается в материале.

Так, россияне израсходовали около 5375 рублей, чтобы купить подарки близким и друзьям, новогодний стол обошелся в среднем в 4592 рубля. Кроме того, на турпоездки, елки и рестораны россияне в среднем потратили 3903 рубля. 98% опрошенных совершали траты на Новый год, лишь 2% не потратили денег на празднование и каникулы.

Новогодние подарки во многом превзошли ожидания россиян: конфеты, спиртные напитки, деликатесы получили 27% опрошенных, парфюмерию, косметику, бижутерию – 24%, сувениры – 17%. При этом билеты в театр или на концерт и туристические путевки получили 3% и 1% соответственно, тогда как мечтал о них каждый десятый (10% и 11% соответственно).