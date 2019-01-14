РИАМО (БАЛАШИХА) – 14 янв. Вторую смену в школе №2 Балашихи удалось полностью ликвидировать благодаря строительству новой пристройки, уже в понедельник ученики начальных классов школы приступили к занятиям, сообщила директор школы Татьяна Левдикова.

Объект возвели в рамках государственной программы «Образование Подмосковья» за счет бюджетных средств региона и муниципального образования. Площадь трехэтажного корпуса составляет около 6 тысяч квадратных метров.

«Сегодня (14 января – ред.) наши ученики приступили к занятиям в новой пристройке, которая оснащена библиотекой, столовой, спортивным залом, учебными кабинетами, медицинским блоком с кабинетом врача и процедурной, кабинетами логопеда и психолога. Во всех учебных классах есть интерактивная доска и ноутбуки. Нам удалось ликвидировать вторую смену. На сегодняшний момент все дети, 1 215 человек, учатся в первую смену», – сказала Левдикова.

Она добавила, что в новом корпусе обучаются 539 детей из 17 классов начальной школы: с 1 по 4 класс. Во вторую смену раньше обучались вторые и третьи, шестые и седьмые классы. Благодаря тому, что теперь все дети учатся в первую смену, у них останется больше времени на дополнительные занятия.

Преподавательский состав полностью укомплектован. Кроме того, в столовой работает штат сотрудников, которые готовят питание для обучающихся. Ранее питание в школе было привозным.

Депутат Московской областной думы Владимир Шапкин поздравил педагогический коллектив, детей и родителей с открытием новой пристройки и пожелал хорошего настроения и отличной учебы.

«Новая пристройка к школе сегодня распахнула свои двери для учеников. Сегодня можно констатировать, что областная программа губернатора, ориентированная на строительство новых школ для ликвидации второй смены, работает. Здесь все сделано для удобства ребят: хорошее освещение, современные оборудованные классы, большая столовая. Будем продолжать эту программу и дальше», – сказал депутат.

Он добавил, что программу ликвидации второй смены в школах Балашихи планируют завершить до конца 2021 года.

Строительство пристройки началось осенью 2017 года. На работы выделили более 200 миллионов рублей. Новый корпус соединен теплым переходом с основным зданием школы.