РИАМО - 14 янв. ГУП МО «Мострансавто» объявило о торгах на право заключения договоров аренды на 19 объектов недвижимости, первый аукцион назначен на 25 января, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

Объекты располагаются в различных населенных пунктах Московской области: Мытищах, Чехове, Подольске, Коломне, Сергиевом Посаде и других. Объекты можно арендовать на срок от 11 месяцев до трех лет.

«На 25 и 30 января намечено два аукциона, заявки принимаются до 23 и 28 января соответственно. Среди лотов – помещения на территории автовокзалов, автостанций и других объектах транспортной инфраструктуры. Площадь лотов варьируется от 1,5 до 1832 квадратных метров, общая площадь, выставленная на торги, – более 3 тысяч квадратных метров», – говорится в сообщении.

Победители аукционов смогут открыть на арендованной площади офисы, пункты технического осмотра автотранспорта, точки общественного питания и торговли, парикмахерские салоны, автомастерские.

Объекты могут быть привлекательны и для инвесторов: на автовокзалах и автостанциях традиционно высокая проходимость. Например, ежемесячный пассажиропоток на автостанции Подольска превышает 400 тысяч человек.

«С подробной информацией о начальной цене и условиях участия можно ознакомиться на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов: torgi.gov.ru», – уточняется в сообщении.