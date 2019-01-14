РИАМО (КОРОЛЕВ) - 14 янв. Житель Королева незаконно зарегистрировал 10 нелегалов в своей квартире, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

В рамках проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории России сотрудники отдела по вопросам миграции и участковые уполномоченные полиции УМВД России по Королеву проверили квартиру, расположенную в одном из домов на улице Горького.

«Полицейские установили, что 57-летний местный житель поставил на миграционный учет 10 уроженцев ближнего зарубежья, но места для временного проживания им не предоставил. В отношении мужчины отделом дознания УМВД России по Королеву возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении РФ», – сказала Еруновская.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.