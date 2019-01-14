РИАМО - 14 янв. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Подмосковье за неделю оказался ниже расчетных эпидемических пороговых величин, жителям региона напомнили о необходимости соблюдать меры профилактики этих заболеваний, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«По данным мониторинговых наблюдений, в период с 5 января 2019 года по 11 января 2019 года (вторая неделя) на территории Московской области среди совокупного населения зарегистрировано 30073 случая заболеваний ОРВИ (показатель заболеваемости 40,76 на 10 тысяч населения) и 10 случаев гриппа (показатель – 0,01 на 10 тысяч населения). Показатели заболеваемости среди совокупного населения и в разрезе возрастных групп ниже расчетных эпидемических пороговых величин», — говорится в сообщении.

В рамках лабораторного мониторинга в структуре находок преобладают вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирусы, риновирусы).

В Московской области привито против гриппа более 3,5 миллионов человек, что составляет 48,5% от численности населения.

Жителям Подмосковья рекомендовали в местах массового скопления людей, в общественном транспорте избегать контакта с лицами с выраженными симптомами респираторного заболевания, одеваться по погоде, избегать переохлаждения, особенно при длительных прогулках. Тщательно мыть руки после посещения общественных мест.

При возникновении первых признаков заболевания нужно обратиться за медицинской помощью, остаться дома и вызвать врача. В рацион следует включить продукты и напитки с витамином С.