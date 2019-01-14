РИАМО - 14 янв. Власти Подмосковья и Москвы заключили дополнительное соглашение к соглашению между департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы и Минтранспорта области о составе Межведомственного координационного совета по формированию сети смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок между столицей и Подмосковьем, соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

В числе изменений – теперь по согласованию в заседаниях Межведомственного координационного совета по формированию сети смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок между Москвой и Подмосковьем могут принимать участие представители правительства столицы и правительства области.

Приложением утверждается состав совета. От правительства Московской области туда вошел зампред правительства региона Игорь Тресков.

От министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья в совет вошел глава ведомства Алексей Гержик, который также является сопредседателем совета, первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры области Анна Кротова и другие. Всего – девять человек.

От департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в совет вошли заммэра, руководитель ведомства Максим Ликсутов (сопредседатель совета), заместитель руководителя департамента Дмитрий Пронин и другие. Всего – 10 человек.