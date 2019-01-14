РИАМО - 14 янв. В столице спасатели будут дежурить в храмах во время празднования Крещения, также для служителей церкви проводится инструктаж по ограничению использования открытого огня и предупреждению чрезвычайных ситуаций, сообщил журналистам заместитель руководителя территориального органа МЧС России по Москве Владимир Волков.

«В каждом храме будет организовано дежурство наших сотрудников с необходимым расчетом пожарно-спасательных сил и средств, которые исключат любые тяжелые последствия в случае, если возникнет чрезвычайная ситуация. Мы готовы к обеспечению мероприятий с массовым пребыванием людей в период празднования дня Крещения Господня, как и ко всем другим крупным мероприятиям, проводимым в Москве», – сказал Волков.

Он отметил, что со всеми служителями храмов проводится инструктаж по ограничению использования открытого огня и по предупреждению различных происшествий, связанных с массовым пребыванием людей.

В ночь с 18 на 19 января православные люди традиционно отметят Крещение Господне – один из крупнейших праздников православной церкви. Считается, что освященная на Крещение вода обладает целебными свойствами. Многие люди в этот день не только набирают воду в бутылки, но идут на водоемы, реки, чтобы стать свидетелем освящения воды и искупаться в проруби.

Для обряда купания в Москве подготовили 60 мест, будет оборудовано 63 проруби. За безопасностью в период крещенских купаний в столице будут следить около 2,4 тысячи человек, также задействуют 21 спасательное судно и 163 единицы автотранспорта и спецтехники.