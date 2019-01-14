РИАМО - 14 янв. За 2018 год участниками программы «Добрый час» в Подмосковье стали более 340 тысяч человек, что более чем в два раза больше по сравнению с предыдущим годом, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

По поручению губернатора региона Андрея Воробьева во всех спортивных объектах региона введена социальная программа «Добрый час», позволяющая бесплатно заниматься спортом социально незащищенным слоям населения. Программа впервые появилась в сентябре 2010 года.

«В рамках программы в физкультурно-оздоровительных комплексах (ФОК) организованы бесплатные сеансы для посещения льготными категориями граждан: пенсионерами, инвалидами, членами многодетных семей, ветеранами», – отмечается в материале.

Основными задачами программы «Добрый час» также являются пропаганда здорового образа жизни и физической культуры и спорта, повышение загрузки спортивных сооружений и рост числа населения, занимающегося физической культурой и спортом на регулярной основе.

«Программа «Добрый час» позволяет членам социально незащищенных семей, людям с ограничениями здоровья, воспитанникам детских домов и пенсионерам заниматься различными видами спорта, среди который хоккей, футбол, плавание, фигурное катание, абсолютно бесплатно в современных спортивных комплексах Московской области. Кроме того, что это ведет к популяризации спорта среди всех слоев населения, вдобавок позволяет максимально эффективно использовать построенные объекты», – подчеркнул министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.