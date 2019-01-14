РИАМО - 14 янв. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении вандальных действий на территории храма Преподобного Сергия Радонежского в столичном районе Солнцево, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«12 января в 0:53 в полицию поступило сообщение о том, что примерно в 0:30 на территории храма, расположенного на улице Богданова, неизвестный гражданин сломал фонарь и разбил стекло. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали гражданина и доставили его в отдел», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по факту инцидента проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.