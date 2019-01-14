РИАМО - 14 янв. Безопасность верующих во время купания на Крещение в Подмосковье обеспечат более 2 тысяч спасателей и четыре маневренные водолазные группы, которые будут работать на крупных водоемах, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

По словам Пестова, к 18 января на территории региона оборудуют 222 места, где жители и гости Подмосковья смогут принять участия в традиционных крещенских купаниях. Это купели при храмах и святых источниках, а также иордани на прудах и открытых водоемах. Адресный перечень этих мест размещен на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В Московской области существует определенный стандарт оборудования мест для крещенских купаний. В частности, предусмотрено наличие пунктов для переодевания и обогрева, оборудование удобного и безопасного схода в воду и дорожек для комфортного подхода людей к купелям. Дно водоемов в районе иорданей предварительно обследуется водолазами, которые извлекают все травмоопасные предметы», — сказал Пестов.

Он добавил, что у купелей будут дежурить штатные и добровольные спасатели, полицейские и медицинский персонал.

Накануне и во время Крещения для патрулирования и дежурства в местах крещенских купаний будет задействована группировка в составе 2172 человек и 703 единиц техники. На крупных водоемах будут дежурить в общей сложности 20 водолазов в составе четырех маневренных водолазных групп.

Координировать вопросы безопасности во время Крещения будет специально созданный областной оперативный штаб. Аналогичные штабы будут действовать во всех муниципальных образованиях региона.

В ночь с 18 на 19 января православные люди традиционно отметят Крещение Господне – один из крупнейших праздников православной церкви. Считается, что освященная на Крещение вода обладает целебными свойствами. Многие люди в этот день не только набирают воду в бутылки, но идут на водоемы, реки, чтобы стать свидетелем освящения воды и искупаться в проруби.