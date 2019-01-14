РИАМО (КОРОЛЕВ) – 14 янв. В подмосковном Королеве горит гараж у котельной на улице Сакко и Ванцетти, сообщил «РИАМО в Королеве» директор муниципального казенного учреждения «Королевский центр безопасности и гражданской обороны населения» Александр Потатуев.

По словам очевидца, горит машина внутри гаража. Из гаража валит черный дым, пахнет горящей резиной.

«Произошел хлопок на первом этаже гаражного комплекса. Горит автомобиль, как доложили с места пожарные. Пожар не распространяется на другие гаражи, сейчас наряд работает над локализацией возгорания», – сказал Потатуев.