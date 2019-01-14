РИАМО - 14 янв. На складе временного хранения в подмосковном Краснознаменске сотрудники управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям обнаружили в срезах цветов гипсофилы из Эфиопии карантинный для РФ объект – цветочный трипс, особо опасный для комнатных растений, цветы уничтожили, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В январе 2019 года управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ОСТ-Терминал» при досмотре срезов цветов гипсофилы (происхождение – Эфиопия) был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс», – говорится в сообщении.

Лабораторная экспертиза подтвердила наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии. Зараженные срезы цветов уничтожили в соответствии с фитосанитарным законодательством России.

Западный цветочный трипс – чрезвычайно опасен и отмечен более чем на 250 видах растений. Зараженный цветок покрывается некротическими пятнами и постепенно увядает. В комнатных условиях он может заразить домашние горшечные растения, что приведет к их гибели.

В теплицы трипс попадает с растительным материалом в результате заноса людьми либо путем залета из притепличного пространства.