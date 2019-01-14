РИАМО - 14 янв. Вечером в Подмосковье и Москве будет минус 6-1 градус, порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду, днем в столице уже зафиксировали сильные порывы в 10 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Погоду в Московском регионе будет определять юго-восточная часть атлантического циклона с центром над Финским заливом. При сплошной облачности станет приниматься слабый снег, местами метель. Температура воздуха в Москве минус 2-4 градуса, по области минус 1-6. Ветер южный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду, относительная влажность воздуха 85-90%», — говорится в сообщении.

Днем в понедельник в разных округах столицы температура составила минус 3-1 градус, порывы ветра местами уже усилились до 10 метров в секунду.

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности погоды на 14-15 января из-за сильного ветра, также в понедельник на дорогах может образоваться гололедица.