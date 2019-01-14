РИАМО - 14 янв. В деревне Слобода городского округа Клин открылся обновленный клуб «Заречье», ремонт здания начался еще в 2015 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Ремонт проводился в несколько этапов. Сначала починили фасад и кровлю, внутренние помещения и санузлы, заменили окна, электропроводку, освещение и отопительную систему.

«А в 2018 году капитально отремонтировали большой концертный зал на 260 мест. Здесь теперь не только интересный интерьер, удобные кресла, но и новое звуковое и световое оборудование. Большой экран позволяет показывать здесь фильмы. А ремонт входной группы сделал клуб доступным для людей с особенностями здоровья. Все работы произведены за счет муниципального бюджета», – отмечается в сообщении.

Глава городского округа Алена Сокольская полагает, что отремонтированное учреждение по достоинству оценят жители деревни. На церемонии открытия объекта для зрителей провели цирковое представление.

В обновленном клубе «Заречье» занимаются 16 коллективов и клубных объединений, работает библиотека.

Слободской клуб стал не единственным объектом муниципальной программы реновации сельских объектов культуры.

«В 2018 году был капитально отремонтирован клуб в поселке Нудоль. В планах на 2019 год работы в клубе Молодежный поселка Решоткино (устройство санузлов и благоустройство прилегающей территории)», – заключается в материале.