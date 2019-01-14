РИАМО – 14 янв. Фотография обычного куриного яйца собрала более 25 миллионов лайков в соцсети Instagram, сообщает Газета.ru.

«Фотография яйца – единственная в аккаунте world_record_egg, она была опубликована 4 января», – говорится в сообщении.

В подписи под изображением содержится призыв установить мировой рекорд, сделав «самый залайканный пост в Instagram».

Фото яйца перегнало по числу лайков пост о рождении дочери американской модели Кайли Дженнер, который набрал более 18 миллионов лайков.

Автор установившего рекорд фото не раскрывает свою личность.