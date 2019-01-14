РИАМО - 14 янв. Инструктаж по организации подготовки и обеспечению безопасности в период крещенских купаний провели для спасателей на севере Москвы, сообщил журналистам заместитель руководителя территориального органа – главный госинспектор по маломерным судам по столице ГУ МЧС России по городу Владимир Волков.

«Мы на пляже Левобережный провели инструкторско-методическое занятие с органами исполнительной власти города Москвы, а также взаимодействующими федеральными структурами по организации подготовки и обеспечению безопасности в период крещенских купаний. Мы довели необходимую информацию до всех участников мероприятия, определили организацию обеспечения, сроки обеспечения, привлекаемые силы», - сказал Волков.

Он отметил, что в Москве организованы единые подходы к организации и обеспечению безопасности на всех местах проведения крещенских купаний.

По словам Волкова, количество мест для проведения крещенских купаний в настоящее время уточняется - окончательное решение будет принято после заключения управления Роспотребнадзора по Москве о возможности купания в том или ином месте.

«Считаю, что учебные цели достигнуты. Мы показали, как должны действовать службы спасения, взаимодействующие структуры в случае, если будет какое-либо происшествие в ходе обеспечения купания. Считаю, что отработанная и показанная организация позволит нам обеспечить безопасные и комфортные условия крещенских купаний в городе Москве в этом году», - отметил Волков.

Он добавил, что в предыдущие годы в период крещенских купаний в Москве не было зафиксировано никаких происшествий.

В ночь с 18 на 19 января православные люди традиционно отметят Крещение Господне – один из крупнейших праздников православной церкви. Считается, что освященная на Крещение вода обладает целебными свойствами. Многие люди в этот день не только набирают воду в бутылки, но идут на водоемы, реки, чтобы стать свидетелем освящения воды и искупаться в проруби.