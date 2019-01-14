РИАМО (КОРОЛЕВ) – 14 янв. В подмосковном Королеве 990 подъездов в 323 многоквартирных домах (МКД) вошли в план ремонта на 2019 год, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Ремонт пройдет в рамках реализации программы «Мой подъезд».

«Всего 990 подъездов в 323 многоквартирных домах вошли в план ремонта. Адресный перечень домов, вошедших в план работ, утвержденный решением совета депутатов городского округа Королев, опубликован на портале координационного совета», – отмечается в сообщении.

Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин сообщил, что в 2018 году отремонтировали 28,3 тысячи подъездов.