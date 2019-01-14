РИАМО – 14 янв. Две купели для крещенских купаний оборудуют на территории городского округа Ликино-Дулево, сообщается на сайте администрации городского круга.

«В субботу, 19 января, православные христиане будут отмечать Крещение Господне, или как его еще называют Богоявление. В этот день, согласно народной традиции, верующие набирают крещенской воды и окунаются в прорубь. На территории городского округа Ликино-Дулево для этих целей оборудуют два специально отведенных места: источник при Покровском храме в селе Старый Покров и купель при Богородице-Рождественском храме в селе Гора», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, купание будет проходить с 00:00 часов 19 января. Затем окунаться в купель можно будет в течение всего дня.

В официальных местах купания людей в период празднования Крещения Господня организуют дежурство спасателей, пожарных, скорой медицинской помощи и других служб.