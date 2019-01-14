РИАМО - 14 янв. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в Успенском храме Новодевичьего женского монастыря возглавил чин отпевания заместителя председателя Императорского православного палестинского общества (ИППО) Николая Лисового, сообщается на официальном сайте Московского Патриархата.

«В Успенском храме Богородице-Смоленского Новодевичьего женского монастыря Москвы 10 января митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий возглавил чин отпевания заместителя председателя Императорского православного палестинского общества, доктора исторических наук, писателя и общественного деятеля Николая Лисового, скончавшегося в ночь на Рождество Христово после продолжительной и тяжелой болезни», – говорится в сообщении.

Лисовой был погребен на Даниловском кладбище Москвы.

Николай Лисовой – известный российский ученый, писатель и общественный деятель, заместитель председателя ИППО в 1995-2019 годах, член общества с 1974 года, главный научный сотрудник Института российской истории РАН.