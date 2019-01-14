РИАМО – 14 янв. Коммунальные службы Реутова вывезли 1077 кубических метров снега за сутки в рамках ликвидации последствий снегопада, сообщил в понедельник глава городского округа Станислав Каторов.

«На сегодняшний день в уборке задействованы 37 единиц спецтехники и 241 сотрудник предприятий ЖКХ города. Еще 16 единиц техники и 20 рабочих расчищают автомобильные дороги. За минувшие сутки в общей сложности вывезено свыше 1 тысячи кубометров снега», – сказал Каторов.

Он подчеркнул, что в первую очередь коммунальщики обеспечивают расчистку главных городских магистралей, а также подходов к школам, детским садам, поликлиникам, МФЦ, остановкам общественного транспорта.

По данным Реутовского информагентства, все специализированные предприятия сферы ЖКХ Реутова работают в штатном режиме.