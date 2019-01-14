РИАМО - 14 янв. В понедельник днем в столичных аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» задержали и отменили 52 рейса, в подмосковном «Жуковском» отмен и задержек нет, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В международном аэропорту «Шереметьево» задержали 18 рейсов. В «Домодедове» четыре рейса задержано, еще 11 отменили. Во «Внукове» 15 рейсов задержали, четыре отметили.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани отмен и задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.

В понедельник в Московском регионе пройдет небольшой, местами умеренный снег. В некоторых районах возможна метель с порывами ветра до 15 метров в секунду. В течение понедельника в регионе выпадет до трех сантиметров снега, что составляет чуть больше 2% от месячной нормы осадков.