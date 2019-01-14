РИАМО – 14 янв. Спортсмены из подмосковных Котельников заняли первое и третье места в турнире по дзюдо на призы Федерации дзюдо и самбо Подольска, сообщается в Instagram-аккаунте Федерации самбо и дзюдо муниципалитета.
«Поздравляем команду дзюдоистов города Котельники с успешным выступлением на открытом турнире по дзюдо на призы Федерации дзюдо, борьбы и самбо Подольска. Давид Аветисов занял первое место», – говорится в сообщении.
Третье место занял Мухаммадюсуф Тахиров, который также представлял на соревнованиях Котельники.
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