РИАМО – 14 янв. Спортсмены из подмосковных Котельников заняли первое и третье места в турнире по дзюдо на призы Федерации дзюдо и самбо Подольска, сообщается в Instagram-аккаунте Федерации самбо и дзюдо муниципалитета.

«Поздравляем команду дзюдоистов города Котельники с успешным выступлением на открытом турнире по дзюдо на призы Федерации дзюдо, борьбы и самбо Подольска. Давид Аветисов занял первое место», – говорится в сообщении.

Третье место занял Мухаммадюсуф Тахиров, который также представлял на соревнованиях Котельники.