РИАМО – 14 янв. В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ заработали интерактивные киоски с уникальной информацией о градостроительном развитии столицы, гости смогут ознакомиться с описаниями будущих проектов и отследить информацию о текущих, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Данные предоставляет официальный портал Стройкомплекса Москвы (stroi.mos.ru), актуальность будет поддерживаться в режиме онлайн.

«Посетители павильона «Макет Москвы» в рамках нового интерактивного проекта смогут ознакомиться с уникальными данными по всем направлениям городского строительства – программе реновации, строительству метро, дорожных объектов, реорганизации промзон, развитию новой Москвы, созданию парков», – сказал заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что посетители павильона могут выбрать на экране интерактивного киоска одно из направлений развития Москвы и ознакомиться с картами строительства ключевых объектов, описаниями проектов, уникальными фотографиями со стройплощадок, инфографикой новых дорожных проектов.

«Павильон «Макет Москвы» работает на ВДНХ ежедневно с 10:00 до 20:00, кроме понедельника. Вход свободный», – дополнил Хуснуллин.

Макет Москвы в масштабе 1:400 представлен в одноименном павильоне на Сиреневой аллее ВДНХ.

«На 368 квадратных метрах размещено около 20 тысяч миниатюрных зданий исторического центра столицы, включая Кремль и другие достопримечательности. Главная особенность макета Москвы – высокая детализация: куранты на Спасской башне бьют в положенное время, а на зданиях воссозданы барельефы и панно», – перечисляется в материале.

К концу 2020 года, когда работа над макетом будет завершена, его площадь достигнет 925 квадратных метров, и он сможет претендовать на внесение в книгу рекордов Гиннесса, заключается в релизе.